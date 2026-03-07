Elezioni comunali Oliviero designa Gravina candidata a sindaco

L’ex primo cittadino annuncia che la candidata a sindaco per Portico di Caserta sarà una donna. Si tratta di Anna Gravina, dottoressa dell’Asl che ha ricoperto ruoli come vicesindaco, assessore e consigliere comunale. La decisione è stata comunicata recentemente da Giuseppe Oliviero. La candidatura di Gravina si inserisce nel quadro delle prossime elezioni comunali nella città.

Sarà una donna la candidata sindaco per Portico di Caserta. Ad annunciarlo è l’ex primo cittadino, Giuseppe Oliviero che ha annunciato il nome di Anna Gravina, dottoressa dell’Asl già vicesindaco, assessore e consigliere comunale. E’ lei, dunque, la candidata di Avanti, Portico, la coalizione che si riunisce attorno all’ex sindaco Oliviero. “E’ il tempo di una svolta, sono stati otto anni meravigliosi di amministrazione comunale, ma è giusto cedere il passo a una personalità che ha già una esperienza amministrativa alle spalle ed è una garanzia di trasparenza, lealtà e capacità. Che sia una donna, inoltre, è un valore aggiunto, anche per questo il mio gruppo ha voluto dare un segnale di continuità, ma nello stesso tempo di cambio di passo”, ha spiegato Oliviero. 🔗 Leggi su Casertanews.it

