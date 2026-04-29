Supplenze 150 preferenze mini call veloce ed elenchi regionali | tutte le info utili QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Giovedì 30 aprile alle 15 | 15

Giovedì 30 aprile alle 15:15 si terrà un question time in diretta con un rappresentante sindacale, dedicato alle recenti novità nel mondo delle supplenze. Tra gli argomenti principali ci sono le 150 preferenze, le chiamate rapide e l’introduzione degli elenchi regionali. Si tratta di aggiornamenti che riguardano le modalità di assegnazione delle supplenze e le procedure di convocazione del personale docente.

Supplenze 150 preferenze, mini call veloce e la novità degli elenchi regionali. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostre domande in diretta, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Supplenze 150 preferenze, mini call veloce ed elenchi regionali: tutte le info utili. Notizie correlate Organici, immissioni in ruolo, sostegno ed elenchi regionali: facciamo il punto. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Venerdì 17 aprile alle 15:00Dagli organici al sostegno, passando per le immissioni in ruolo e gli elenchi regionali. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Assunzioni da GPS I FASCIA Sostegno 2026, pubblicato il Decreto MIM: bisognerà presentare domanda delle 150 preferenze per poter partecipare? Ecco tutte le indicazioni indispensabili in merito; Assunzioni docenti da GPS sostegno prima fascia. Ecco il decreto 2026; GPS I fascia sostegno e mini call veloce: dal 2026 diventano residuali, difficile restino posti soprattutto in secondaria; Supplenze GPS, la Cassazione interviene sull’algoritmo: nodo rinuncia implicita. Supplenze docenti 150 preferenze, domande dal 16 al 29 luglio. Mini call veloce dal 14 al 18 agosto. Ecco le ultime novità sulle procedure su posto comune e sostegnoInformativa al Ministero dell'Istruzione e del Merito sul documento he definisce criteri, modalità e tempistiche per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2026/2027 ... orizzontescuola.it Nuove GPS 2026, domanda per le max 150 preferenze non è più una lotteria. Anief: finalmente l’algoritmo torna indietroPresentata dal MiM ai sindacati la BOZZA della circolare sulle supplenze anno scolastico 2026/27. Il commento del sindacato Anief. orizzontescuola.it Il Ministero ha illustrato oggi ai sindacati la nota operativa sulle supplenze per l'anno scolastico 2026/27: un documento "complesso", che riguarda diverse procedure: le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026 da prima e seconda fascia GPS posto comune x.com , : Dal 16 al 29 luglio i docenti potranno presentare la domanda per indicare fino a 150 preferenze per le supplenze. La procedura riguarda le nomine da GPS e GAE e rappr - facebook.com facebook