Supplenze 150 preferenze mini call veloce ed elenchi regionali | tutte le info utili QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Giovedì 30 aprile alle 15 | 15

Da orizzontescuola.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 aprile alle 15:15 si terrà un question time in diretta con un rappresentante sindacale, dedicato alle recenti novità nel mondo delle supplenze. Tra gli argomenti principali ci sono le 150 preferenze, le chiamate rapide e l’introduzione degli elenchi regionali. Si tratta di aggiornamenti che riguardano le modalità di assegnazione delle supplenze e le procedure di convocazione del personale docente.

Supplenze 150 preferenze, mini call veloce e la novità degli elenchi regionali. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostre domande in diretta, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze 150 preferenze, mini call veloce ed elenchi regionali: tutte le info utili.

Video Supplenze 150 preferenze, mini call veloce ed elenchi regionali: tutte le info utili.

Notizie correlate

Organici, immissioni in ruolo, sostegno ed elenchi regionali: facciamo il punto. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Venerdì 17 aprile alle 15:00Dagli organici al sostegno, passando per le immissioni in ruolo e gli elenchi regionali.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Assunzioni da GPS I FASCIA Sostegno 2026, pubblicato il Decreto MIM: bisognerà presentare domanda delle 150 preferenze per poter partecipare? Ecco tutte le indicazioni indispensabili in merito; Assunzioni docenti da GPS sostegno prima fascia. Ecco il decreto 2026; GPS I fascia sostegno e mini call veloce: dal 2026 diventano residuali, difficile restino posti soprattutto in secondaria; Supplenze GPS, la Cassazione interviene sull’algoritmo: nodo rinuncia implicita.

supplenze 150 preferenze miniSupplenze docenti 150 preferenze, domande dal 16 al 29 luglio. Mini call veloce dal 14 al 18 agosto. Ecco le ultime novità sulle procedure su posto comune e sostegnoInformativa al Ministero dell'Istruzione e del Merito sul documento he definisce criteri, modalità e tempistiche per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2026/2027 ... orizzontescuola.it

supplenze 150 preferenze miniNuove GPS 2026, domanda per le max 150 preferenze non è più una lotteria. Anief: finalmente l’algoritmo torna indietroPresentata dal MiM ai sindacati la BOZZA della circolare sulle supplenze anno scolastico 2026/27. Il commento del sindacato Anief. orizzontescuola.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.