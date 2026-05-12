Elenchi regionali per il ruolo docenti | preferenze riserve e scelta regione | le info utili QUESTION TIME con Cannas LIVE Martedì 12 maggio alle 14 | 30

Martedì 12 maggio alle 14:30 si terrà un question time con l'esperto Cannas, che risponderà alle domande sulle procedure per gli elenchi regionali dei docenti. La piattaforma per la presentazione delle domande resterà aperta fino al 25 maggio, consentendo ai candidati di indicare le proprie preferenze, riserve e scelta di regione. Le istruzioni ufficiali e le modalità di presentazione saranno disponibili online.

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Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Quali sono i passaggi da seguire? A cosa fare maggiormente attenzione? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tutorial Elenchi regionali per il ruolo, scelta della regione e non solo. Le info utili. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola) LIVE Lunedì 11 maggio alle 14:30Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Argomenti più discussi: Presentata la piattaforma per la gestione degli Elenchi Regionali dei docenti. Ecco la procedura; DOMANDE INSERIMENTO ELENCHI REGIONALI DOCENTI DAL 6 AL 25 MAGGIO 2026; VIDEO TUTORIAL | Elenchi regionali per il ruolo, come fare la domanda passo dopo passo. GUIDA a cura di Sonia Cannas; ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO A.S. 2026/2027: I FILE SULLA CONSISTENZA DOCENTI AVENTI TITOLO AL RUOLO NELLE VARIE GRADUATORIE CONCORSUALI E LA LETTURA DEI DATI. Elenchi regionali per il ruolo: come scegliere la regione? I nostri utenti lo chiedono ai sindacalisti durante il question time, i quali non possono che rispondere dal punto di vista tecnico. Ne parliamo con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti du… x.com Abbiamo costruito una piattaforma eCommerce per i commercianti per i quali Shopify non è mai stata concepita, ecco cosa mi hanno insegnato oltre 400 utenti in 3 mesi reddit Elenchi regionali per il ruolo 2026, la riserva si conta sull’elenco interoElenchi regionali per il ruolo docenti 2026: Roberta Vannini, rappresentante della UIL Scuola RUA ha spiegato ai lettori di Orizzonte Scuola durante il question time dell'11 maggio 2026 l'applicazione ... orizzontescuola.it