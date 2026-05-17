El Shaarawy saluta la Roma ma non la Serie A | due opzioni per il suo futuro | CM

Venerdì, Stephan El Shaarawy ha comunicato la fine del suo rapporto con la Roma, club con cui era sotto contratto in scadenza. L’attaccante non continuerà con i giallorossi e si sta valutando il suo futuro. Tra le possibilità ci sono due opzioni che potrebbero portarlo a rimanere in Serie A, anche se ancora non ci sono annunci ufficiali. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane, mentre il calciatore si prepara a nuove sfide.

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Nella giornata di venerdì Stephan El Shaarawy ha ufficializzato il suo addio alla Roma essendo in scadenza di contratto con il club giallorosso e per lui potrebbero aprirsi le porte di una nuova esperienza in Serie A. El Shaarawy piace sia al Genoa che al Torino (Ansa Foto) – calciomercato.it Già in passato vi avevamo parlato del futuro dell’attaccante classe 1992, affermando come ci fossero due opzioni per la prossima stagione, con Genoa (in pole) e Torino che lo avevano messo nel mirino. In questi giorni, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbero proprio queste le possibilità più calde per l’attaccante giallorosso che potrebbe tornare “a casa” andando a vestire la maglia rossoblu ancora una volta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - El Shaarawy saluta la Roma, ma non la Serie A: due opzioni per il suo futuro | CM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dybala, rinnovo per il centenario | El Shaarawy saluta, una big piomba su Celik | Sullo stesso argomento Addio a costo zero alla Roma per El Shaarawy, due opzioni in Serie A | CMLa Roma potrebbe salutare Stephan El Shaarawy in vista della prossima stagione con l’attaccante esterno che ha il contratto in scadenza nel giugno di... El Shaarawy saluta la Roma: “Lascio con il cuore pieno”2026-05-15 21:44:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. #ElShaarawy saluta la #ASRoma, #Pagani: A volte le cose non vanno come ci si aspetta x.com El Shaarawy saluta la Roma: Me ne vado, ma una parte di me resterà quiNessuna proposta di rinnovo ma nessuna rottura chiassosa: El Shaarawy saluta la Roma e i suoi tifosi con un lungo e commovente messaggio. europacalcio.it El Shaarawy saluta la Roma: 'Il derby sarà la mia ultima all'Olimpico'Stephan El Shaarawy ha annunciato che il derby contro la Lazio sarà la sua ultima partita in casa con la maglia della Roma. L'attaccante giallorosso ha comunicato la decisione attraverso i propri cana ... it.blastingnews.com [MN] Andrej Kosti?, il futuro dell'attacco del AC Milan, è terzo nella partecipazione ai gol per i giocatori U21 a livello mondiale reddit