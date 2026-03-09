Addio a costo zero alla Roma per El Shaarawy due opzioni in Serie A | CM

La Roma potrebbe lasciar partire Stephan El Shaarawy a costo zero alla fine della stagione, poiché il suo contratto scade a giugno. L’attaccante esterno, che ha giocato con i giallorossi negli ultimi anni, ha due opzioni di mercato in Serie A. La società sta valutando le prossime mosse in vista della possibile partenza del calciatore.

La Roma potrebbe salutare Stephan El Shaarawy in vista della prossima stagione con l’attaccante esterno che ha il contratto in scadenza nel giugno di quest’anno. Possibile futuro ancora in Serie A per El Shaarawy (Ansa Foto) – calciomercato.it Il futuro della punta potrebbe essere ancora in Serie A, ma questa volta lontano dalla capitale. La stagione vissuta finora da El Shaarawy non è stata delle più semplici anche per via di qualche infortunio che lo ha frenato. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero due opzioni per il futuro della punta. Il Genoa, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, starebbe pensando di riportarlo a casa per la parte finale della sua carriera con Daniele De Rossi che sarebbe felice di averlo a disposizione dopo averlo allenato alla Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Addio a costo zero alla Roma per El Shaarawy, due opzioni in Serie A

