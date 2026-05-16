Roma El Shaarawy annuncia l’addio | saluta al derby

Stephan El Shaarawy ha annunciato che lascerà la Roma al termine di questa stagione. La sua ultima partita con i giallorossi sarà il derby contro la Lazio, in programma domenica allo stadio Olimpico. L’attaccante italiano ha comunicato la sua decisione attraverso un messaggio pubblico. La sua carriera con la squadra romanista si concluderà dopo questa partita, che rappresenta il suo addio ufficiale ai tifosi e alla società.

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