Roma El Shaarawy annuncia l’addio | saluta al derby
Stephan El Shaarawy ha annunciato che lascerà la Roma al termine di questa stagione. La sua ultima partita con i giallorossi sarà il derby contro la Lazio, in programma domenica allo stadio Olimpico. L’attaccante italiano ha comunicato la sua decisione attraverso un messaggio pubblico. La sua carriera con la squadra romanista si concluderà dopo questa partita, che rappresenta il suo addio ufficiale ai tifosi e alla società.
Stephan El Shaarawy lascerà ufficialmente la Roma al termine della stagione attuale, disputando domenica contro la Lazio l’ultima partita della sua carriera davanti al pubblico dello stadio Olimpico. Lo ha annunciato lo stesso calciatore attraverso un toccante messaggio pubblicato sui propri canali social, confermando la fine di un lungo percorso nella Capitale durato dieci anni, intervallato soltanto da una parentesi nel campionato cinese. La decisione, arrivata dopo che i colloqui per un eventuale rinnovo contrattuale si sono definitivamente arenati negli ultimi giorni, segna la fine di un’era per lo spogliatoio giallorosso proprio alla vigilia di una stracittadina determinante per la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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