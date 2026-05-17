El ser querido l’impossibile riconciliazione tra padre e figlia sul set

Una scena di tensione si è consumata sul set tra un padre e una figlia, coinvolti in una lite che ha interrotto le riprese. La protagonista, vestita di bianco, ha partecipato all’evento pubblico sulla Rue d’Antibes, dove si trovava il pannello di annuncio. La discussione tra i due è avvenuta davanti a testimoni e ha coinvolto anche membri della produzione. La situazione ha generato attenzione tra il pubblico presente e i giornalisti accreditati sul luogo.

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Cate Blanchett vestita di bianco sorride dal pannello sulla Rue d’Antibes che annuncia la prossima apertura di un negozio Uniqlo, oggi intanto l’attrice sarà qui per presentare le prossime iniziative del Displacement Film Fund, il fondo che supporta registi e registe costrette a abbandonare il proprio Paese. Cannes 79, il fine settimana è come sempre un turbine di folla, film (troppi), polizia e militari, irriducibili «voyeur» delle Marches ieri schierati sin dal mattino per non perdersi il tappeto rosso di Javier Bardem protagonista in El ser querido di Rodrigo Sorogoyen e Scarlett Johansson e Adam Driver in uno dei titoli più attesi della competizione, Piper Tiger di James Gray. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «El ser querido», l’impossibile riconciliazione tra padre e figlia sul set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The rural golden phoenix husband hides a dark secret, and I will let him pay a painful price Sullo stesso argomento Leggi anche: El ser querido: cinema dei legami nell’Olimpo di Sorogoyen Transeuropa: il perdono impossibile tra un padre mito e suo figlio? Cosa sapere A Roma Chiara Buoni presenta il romanzo di Cesare Protettì su Jack Pannella. Con El Ser Querido Rodrigo Sorogoyen ha conquistato il Festival di CannesEl Ser Querido rischia seriamente di fare il colpaccio in questa Cannes 2026. Film intenso, personale ma accessibile quello di Rodrigo Sorogoyen, un film sul cinema, del cinema, ma senza sbavature e ... today.it Raphael Lucius Dessieu - Results on X | Live Posts & Updates x.com