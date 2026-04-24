A Roma, Chiara Buoni presenta il romanzo di Cesare Protettì dedicato a Jack Pannella. La narrazione ricostruisce il rapporto tra un padre considerato un mito e suo figlio Marco a San Benedetto. Il libro affronta il tema del perdono e delle difficoltà di ricostruire un legame familiare compromesso. La presentazione si svolge in un contesto culturale dedicato alla letteratura e alle storie di famiglia.

? Cosa sapere A Roma Chiara Buoni presenta il romanzo di Cesare Protettì su Jack Pannella.. Il racconto ricostruisce il rapporto tra il protagonista e il figlio Marco a San Benedetto.. Ieri sera a Roma, presso la libreria LSDLibri, Chiara Buoni ha presentato il romanzo di Cesare Protettì, un’opera di 230 pagine che scava nelle ferite di una paternità logorata e mai risolta tra Jack Pannella e suo figlio Marco. Il racconto di Transeuropa ricostruisce l’esistenza di un uomo diventato una sorta di mito locale dopo la sua scomparsa, una figura che i giornali e i siti web hanno descritto come una leggenda di paese. Al centro della narrazione si...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Transeuropa: il perdono impossibile tra un padre mito e suo figlio

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