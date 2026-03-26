Resistenza docufilm sull’El Salvador

Domani sera alle 21, presso la Casa del Teatro di Faenza, si terrà la proiezione del docufilm

Alle 21 di domani, alla Casa del Teatro di Faenza, nell’ambito della stagione ’Un teatro di pace’ a cura del Teatro Due Mondi, sarà presentato il docufilm ’Gli uccellini del fiume Lempa, che racconta un’intensa storia di resistenza’ in El Salvador, alla presenza del regista Simone Fabbri. Nel 2018, i muralisti Ericailcane e Bastardilla e il regista cesenate Simone Fabbri intraprendono un viaggio attraverso l’America Centrale. Durante la loro permanenza in El Salvador, i tre incontrano quattro uomini e una donna, tutti ex guerriglieri del Fronte Farabundo Martì per la Liberazione Nazionale, il movimento della rivoluzione salvadoregna negli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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