El Salvador | ergastolo ai minori la mossa di Bukele che stizza il mondo

In El Salvador, il governo ha deciso di applicare l'ergastolo ai minori accusati di omicidio e terrorismo, provocando reazioni di condanna da parte di organizzazioni internazionali come la Commissione Interamericana dei Diritti Umani e Human Rights Watch. La misura, che riguarda giovani sotto i 18 anni, ha suscitato critiche per il suo contrasto con gli standard internazionali sui diritti dei minori. La decisione ha attirato l'attenzione internazionale sulla politica penale del paese.

? Cosa sapere El Salvador introduce l'ergastolo per i minorenni accusati di omicidio e terrorismo.. La Cidh e Human Rights Watch contestano la misura rispetto agli standard internazionali.. In El Salvador, l’entrata in vigore oggi di nuove riforme penali autorizza l’applicazione della pena perpetua anche ai soggetti minorenni accusati di omicidio, femminicidio, violenza sessuale o legami con organizzazioni terroristiche. Il provvedimento, sostenuto dal governo di Nayib Bukele, elimina ogni possibilità di ottenere la libertà condizionale o benefici legati alla scarcerazione anticipata per i reati più gravi. Scontro tra sicurezza nazionale e standard internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - El Salvador: ergastolo ai minori, la mossa di Bukele che stizza il mondo Notizie correlate El Salvador, entra in vigore l'ergastolo anche per i minorenniÈ entrato in vigore oggi in El Salvador un controverso pacchetto di riforme penali promosso dal presidente Nayib Bukele che prevede l'ergastolo per i... Salvador, le ong denunciano il “metodo Bukele”: “Morti almeno 1.300 detenuti e quattro bambini”Nayib Bukele entra nella cerchia stretta delle “persone favorite” di Donald Trump, che al National Prayer Breakfast lo ha presentato come “un grande... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A El Salvador potranno essere puniti con l’ergastolo anche i dodicenni; Maxiprocesso in El Salvador contro la gang Mara Salvatrucha; 'El Salvador vuole crescere, guardiamo agli investimenti italiani'; Bukele introduce l’ergastolo per i minori, a partire dai 12 anni. El Salvador, entra in vigore l'ergastolo anche per i minorenni(ANSA) - SAN SALVADOR, 26 APR - È entrato in vigore oggi in El Salvador un controverso pacchetto di riforme penali promosso dal presidente Nayib Bukele che prevede l'ergastolo per i minorenni. Il test ... tuttosport.com A El Salvador potranno essere puniti con l’ergastolo anche i dodicenniMercoledì il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha autorizzato alcune riforme costituzionali che introducono tra le altre cose la pena del carcere a vita a partire dai 12 anni. La pena si applic ... ilpost.it HT | Al vantaggio di Maiorano, rispondiamo con la zampata di Salvador: si va al riposo sul risultato di uno ad uno AVANTI ZEBRA #ForzaBattipagliese - facebook.com facebook