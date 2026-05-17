Educare i giovani all’uso consapevole delle informazioni digitali | strategie pratiche per portare la ‘data literacy’ in classe
Negli ultimi anni, l'attenzione si è concentrata sulla necessità di insegnare ai giovani a gestire con competenza le informazioni digitali, dato il loro coinvolgimento quotidiano con contenuti online, social e acquisti virtuali. Le scuole stanno cercando di integrare strategie pratiche per migliorare la capacità di leggere, valutare e usare correttamente i dati. Questo approccio mira a far acquisire agli studenti strumenti utili per navigare in modo più sicuro e consapevole nel mondo digitale, dove i numeri e le fonti sono parte integrante delle loro esperienze quotidiane.
I ragazzi navigano costantemente tra le informazioni. Dai video suggeriti sui social agli acquisti online, i numeri guidano le loro scelte quotidiane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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