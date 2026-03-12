La Prefettura di Avellino ospita un incontro per educare le nuove generazioni all' uso consapevole del denaro

La Prefettura di Avellino ha ospitato un incontro dedicato all’educazione finanziaria delle giovani generazioni. L’obiettivo della riunione è stato quello di promuovere un uso responsabile del denaro e di fornire strumenti per riconoscere e prevenire rischi come la ludopatia e il gioco d’azzardo. L’iniziativa si è concentrata sul tema “Educare alla Finanza Etica” e sulle strategie per affrontare le vulnerabilità finanziarie.

L'incontro "Educare alla finanza etica" si propone di aiutare i giovani a non cadere nelle trappole della ludopatia e del gioco d'azzardo Formare le nuove generazioni all'uso consapevole del denaro e aiutarli a non cadere nelle trappole della ludopatia e del gioco d'azzardo: è questo l'obiettivo dell'incontro sul tema "Educare alla Finanza Etica per avviare processi di adozione sociale delle vulnerabilità finanziarie" organizzato da Finetica Ets in collaborazione col Distretto Rotary 2101, il Forum regionale delle Associazioni Familiari il Forum nazionale delle Associazioni Sociosanitarie e la Conferenza Episcopale Campana, nell'ambito della Global Money Week (GMW 2026).