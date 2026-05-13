Rebuild 2026 Tosolini Ipes-Federcasa | Costruire in modo più rapido ed efficiente è oggi una necessità per l’edilizia pubblica

Durante un incontro dedicato alle sfide del settore edilizio, un rappresentante di un'associazione di settore ha sottolineato l'importanza di accelerare i tempi di costruzione e migliorare l'efficienza, soprattutto nel settore pubblico. Ha evidenziato come l'innovazione sia essenziale per ottimizzare i processi, senza però coinvolgere direttamente le istituzioni politiche, che possono invece indirizzare le soluzioni. La discussione si è concentrata su come rendere più rapido e efficace il lavoro nel comparto edilizio pubblico.

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