Econe sfida al Vaticano | la Fraternità conferma 4 nuovi vescovi
La Fraternità Sacerdotale dei Legionari di Cristo ha annunciato la nomina di quattro nuovi vescovi, decisione che ha suscitato reazioni tra le autorità ecclesiastiche. La cerimonia si è svolta nel prato di Econe, sede storica del movimento, attirando l’attenzione di osservatori e media. La scelta dei nuovi vescovi ha generato discussioni sulla possibile frattura con la Chiesa ufficiale, considerando le posizioni e le origini dei nominati. La nomina ha anche messo in evidenza le tensioni tra il movimento e il Vaticano.
? Domande chiave Perché la Fraternità ha scelto proprio il prato di Econe?. Chi sono i nuovi vescovi che rischiano lo scisma?. Come reagirà il Vaticano alle sanzioni canoniche previste?. Quali conseguenze avrà l'afflusso di 15.000 fedeli in Svizzera?.? In Breve Evento a Econe attira 15.000 fedeli e 1.300 religiosi il 1 luglio 2026.. Don Davide Pagliarani contesta l'approccio sanzionatorio della Santa Sede verso la comunità.. Riferimento al fallimento del protocollo tra Lefebvre e il cardinale Ratzinger nel 1988.. Il cardinale Victor Manuel Fernandez aveva lanciato un ultimatum il 13 maggio scorso.. La Fraternità San Pio X ha confermato la celebrazione delle ordinazioni di quattro nuovi vescovi per il prossimo 1 luglio 2026 nel prato di Econe, respingendo l’appello del cardinale Victor Manuel Fernandez. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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