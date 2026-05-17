Econe sfida al Vaticano | la Fraternità conferma 4 nuovi vescovi

La Fraternità Sacerdotale dei Legionari di Cristo ha annunciato la nomina di quattro nuovi vescovi, decisione che ha suscitato reazioni tra le autorità ecclesiastiche. La cerimonia si è svolta nel prato di Econe, sede storica del movimento, attirando l’attenzione di osservatori e media. La scelta dei nuovi vescovi ha generato discussioni sulla possibile frattura con la Chiesa ufficiale, considerando le posizioni e le origini dei nominati. La nomina ha anche messo in evidenza le tensioni tra il movimento e il Vaticano.

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