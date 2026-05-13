Dopo mesi di tensioni, il Vaticano ha annunciato che considererà un atto scismatico l’ordinazione di nuovi vescovi da parte dei lefebvriani prevista per luglio. La Chiesa cattolica ha dichiarato che in caso di queste ordinazioni verrà applicata la scomunica. I lefebvriani, invece, hanno confermato l’intenzione di procedere con le ordinazioni. La disputa riguarda il rispetto delle norme ecclesiastiche e le conseguenze legali di tali scelte.

Dopo mesi di tensioni, dal Vaticano arriva una nuova minaccia di scomunica nei confronti dei lefebvriani, che confermano l’intenzione di ordinare nuovi vescovi a luglio. “Le ordinazioni episcopali annunciate dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X non hanno il corrispondente mandato pontificio. Questo gesto costituirà un atto scismatico e l’adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa”, ha detto il cardinale Manuel Fernandez, prefetto della Dottrina della Fede, in una dichiarazione diffusa dalla sala stampa della Santa Sede. “Il Papa”, prosegue, “continua nelle sue preghiere a chiedere che i responsabili della Fraternità ritornino sui loro passi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I lefevbriani sfidano il Papa: a luglio la nomina di nuovi vescovi. Il Vaticano: “Atto scismatico, la pena è la scomunica”

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