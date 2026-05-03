Una tensione tra la Chiesa cattolica e l'amministrazione americana si manifesta attraverso le prese di posizione di alcuni vescovi. Diverse figure di spicco all’interno del mondo ecclesiastico hanno espresso critiche rivolte alle politiche adottate dalla Casa Bianca, in particolare su temi sociali e morali. Il nuovo pontefice ha già mostrato un approccio che si rifà alla propria identità, cercando di influenzare le discussioni e le decisioni che riguardano questioni etiche e religiose a livello internazionale.

? Cosa scoprirai Chi sono i cardinali che guidano la resistenza interna agli Stati Uniti?. Come può il nuovo Papa usare la sua identità per contrastare Trump?. Perché i vescovi americani minacciano di bloccare le operazioni militari della Casa Bianca?. Quali conseguenze elettorali avrà lo scontro tra la Santa Sede e l'amministrazione?.? In Breve Cardinali Gomez e Broglio criticano le operazioni migratorie e l'obiezione di coscienza.. Cupich, McElroy e Tobin firmano documento contro la politica estera di Washington.. Parolin e Gallagher coordinano la diplomazia contro le decisioni USA su Cuba e Venezuela.. Vance e Cain attaccano Leone XIV per consolidare il voto cattolico alle midterm.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vaticano e Trump: il fronte unito dei vescovi contro la Casa Bianca

Notizie correlate

Trump contro Papa Leone: scontro senza precedenti tra Casa Bianca e VaticanoABBONATI A DAYITALIANEWS Un attacco durissimo che segna una rottura storica Donald Trump ha lanciato un attacco frontale e senza precedenti contro...

Iran, Trump-Merz alla Casa Bianca: attacchi a Spagna e Regno Unito mentre la guerra andrà avanti(Adnkronos) – Era un incontro programmato da tempo quello fra Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, questo martedì 3 marzo, alla Casa...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il primo vero scontro (smentito) tra il Papa americano e Trump; Un anno di Leone: sfida Trump, il Vangelo non si arruola; Trump alza il tiro sul Vaticano e fa scendere in campo i servizi segreti: l’intelligence Usa accende i radar su Papa Leone - Indiscreto; Medio Oriente, Trump invia in Pakistan gli emissari Kushner e Witkoff.

Trump sfida Papa Leone XIV, escalation di accuse e replica che scuote la Casa BiancaTrump contro Papa Leone XIV, lo scontro che divide Stati Uniti e Vaticano Lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV, primo Pontefice nato negli Sta ... assodigitale.it

Trump attacca il Papa: 'Debole e pessimo sulla politica estera'. Leone risponde: 'Non ho paura, non faccio un dibattito con lui'Un affondo senza precedenti in un post su Truth che segna una rottura netta: 'Se non fossi alla Casa Bianca, non sarebbe pontefice'. Il Papa: 'Continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra (ANSA ... ansa.it

La Casa Bianca pubblica un video surreale di 60 minuti. Tra satira e strategia politica, la rete si divide sul vero significato del messaggio - facebook.com facebook

Vorrei un governo che a questo signore della Casa Bianca rispondesse che dovrebbe avere rispetto per l’Italia. E che dovrebbe sciacquarsi la bocca quando parla del contributo dei soldati italiani. Ma no, non è questo il governo che farà quello che andrebbe f x.com