Tre settimane di eventi a Torino dedicati alla biodiversità urbana | dal 4 maggio via alla quarta edizione del Festival dal Verde 2026

A Torino, dal 4 al 24 maggio, si svolgerà la quarta edizione del Festival del Verde 2026, un evento che si protrarrà per tre settimane e che coinvolgerà diverse iniziative in tutta l’area metropolitana. Il tema centrale sarà “simbiosi urbane: acqua e radici”, e il programma prevede numerose attività focalizzate sulla biodiversità e il rapporto tra ambiente naturale e spazi cittadini.