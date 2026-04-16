Tre settimane di eventi a Torino dedicati alla biodiversità urbana | dal 4 maggio via alla quarta edizione del Festival dal Verde 2026
A Torino, dal 4 al 24 maggio, si svolgerà la quarta edizione del Festival del Verde 2026, un evento che si protrarrà per tre settimane e che coinvolgerà diverse iniziative in tutta l’area metropolitana. Il tema centrale sarà “simbiosi urbane: acqua e radici”, e il programma prevede numerose attività focalizzate sulla biodiversità e il rapporto tra ambiente naturale e spazi cittadini.
Simbiosi urbane: acqua e radici. Sarà questo il tema portante della quarta edizione del Festival del Verde 2026 che, dal 4 al 24 maggio 2026, tornerà a Torino e nell’area metropolitana omaggiando la biodiversità urbana con un calendario diffuso e ricco di appuntamenti dedicati al rapporto tra.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Dal 13 al 15 marzo torna il Festival del Formaggio di Campo Tures, tre giorni dedicati alla cultura caseariaVALLE AURINA (BZ) – Dal 13 al 15 marzo l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ª edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che...
Workshop e talk dedicati al benessere giovanile al Bee Ozanam dal 17 al 19 aprile: via alla prima edizione del festival "A tutta salute"Gestire lo stress della sessione, imparare il primo soccorso o semplicemente capire come mangiare meglio tra una lezione e l'altra.
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Acqua e radici, tre settimane di eventi tra natura e città con il Festival del Verde 2026; Online il programma di eventi di Fotografia Europea: talk, incontri, musica e molto altro; Pollein in festa per patrono e batailles: tre weekend di eventi per celebrare la tradizione; I Segreti di Strixhaven - Calendario degli Eventi di MTG Arena.
Eataly Fest, una settimana di cene e eventi specialiDal 26 gennaio all’1 febbraio va in scena l’Eataly Fest: una settimana ricca di appuntamenti, tra grandi cene e iniziative speciali in tutti gli store, pensata per brindare insieme al nuovo anno e ... romatoday.it
Amatriciana, la prima giornata internazionale: dal 6 marzo tre giorni di eventi ad AmatricePresentata oggi alla Camera dei Deputati, nella Sala Tatarella, «La prima Giornata internazionale dell'Amatriciana», in programma il 6 marzo, insieme alla tre giorni di eventi che si svolgerà ad ... roma.corriere.it
Da tre settimane guido la mia nuova Skoda Elroq RS. Ne sono entusiasta. Dopo oltre un quarto di secolo di turbodiesel sono approdato a un nuovo mondo. La fluidità di marcia, la silenziosità e quella sensazione che ti danno le accelerazioni, sia come pronte - facebook.com facebook
Ue, cherosene sempre più scarso: ancora tre settimane e poi voli a rischio x.com