Tre settimane di eventi a Torino dedicati alla biodiversità urbana | dal 4 maggio via alla quarta edizione del Festival dal Verde 2026

Da torinotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, dal 4 al 24 maggio, si svolgerà la quarta edizione del Festival del Verde 2026, un evento che si protrarrà per tre settimane e che coinvolgerà diverse iniziative in tutta l’area metropolitana. Il tema centrale sarà “simbiosi urbane: acqua e radici”, e il programma prevede numerose attività focalizzate sulla biodiversità e il rapporto tra ambiente naturale e spazi cittadini.

Simbiosi urbane: acqua e radici. Sarà questo il tema portante della quarta edizione del Festival del Verde 2026 che, dal 4 al 24 maggio 2026, tornerà a Torino e nell’area metropolitana omaggiando la biodiversità urbana con un calendario diffuso e ricco di appuntamenti dedicati al rapporto tra.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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