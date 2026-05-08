L’ecopresente è conveniente – Torna Ecofuturo Festival | la 13ª edizione a Roma dal 13 al 16 maggio 2026

Dal 13 al 16 maggio 2026, Roma ospiterà la tredicesima edizione di Ecofuturo Festival, un evento dedicato alle tematiche ambientali e alla sostenibilità. La manifestazione si svolgerà nel corso di quattro giorni, con incontri, workshop e presentazioni rivolte a cittadini, professionisti e associazioni. L’obiettivo è sensibilizzare sulle sfide ecologiche e promuovere pratiche più consapevoli per il futuro del pianeta.

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Torna Ecofuturo Festival: la 13ª edizione a Roma dal 13 al 16 maggio 2026 Quattro giorni di convegni, workshop e formazione gratuita sull’innovazione ecotecnologica, la transizione energetica e la sostenibilità ambientale — l’evento più seguito online in Italia nel suo settore Si terrà dal 13 al 16 maggio 2026 presso la Città dell’Altra Economia di Roma la tredicesima edizione di Ecofuturo Festival, il festival italiano dedicato all’innovazione ecotecnologica più seguito online d’Italia. Il titolo scelto per questa edizione — L’ecopresente è conveniente — sintetizza il messaggio centrale dell’evento: la sostenibilità non è più una scelta ideale, ma la risposta economicamente più vantaggiosa alle sfide del nostro tempo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’ecopresente è conveniente” – Torna Ecofuturo Festival: la 13ª edizione a Roma dal 13 al 16 maggio 2026 Notizie correlate Ecofuturo Festival 2026: l'Ecopresente è convenienteDal 13 al 16 maggio 2026 la Città dell'Altra Economia ospita la 13esima edizione di Ecofuturo Festival, il grande evento italiano dedicato alle... Torna il "Festival della Famiglia", la terza edizione in scena dal 14 al 17 maggio. La presentazioneANCONA - Giunge alla terza edizione il “Festival della famiglia” promosso dall’Assessorato alla Famiglia e al Terzo Settore del Comune di Ancona in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’ecopresente è conveniente. A Roma torna Ecofuturo festival, dal 13 al 16 maggio; Ecofuturo Festival 2026: l'Ecopresente è conveniente; Torna Ecofuturo Festival: a Roma dal 13 al 16 maggio 2026. Torna a Roma Ecofuturo, il festival delle ecotecnologie e dell'innovazioneROMA (ITALPRESS) - Torna a Roma Ecofuturo Festival, l’evento gratuito sull‘innovazione eco tecnologica, l’eco formazione e gli stili di ... stream24.ilsole24ore.com Adiconsum al Festival Ecofuturo 2026 dal 13 al 16 Maggio 2026: con stand dedicato al progetto Green Circle – abita e muovitiAdiconsum sarà presente con un proprio stand al Festival Ecofuturo 2026, la principale manifestazione italiana dedicata alle eco-tecnologie concrete, alla ... adiconsum.it Torna Ecofuturo Festival: la 13ª edizione a Roma dal 13 al 16 maggio 2026. Quattro giorni di convegni, workshop e formazione gratuita sull’innovazione ecotecnologica, la transizione energetica e la sostenibilità ambientale. Link con la presentazione del festiv - facebook.com facebook Ecofuturo Festival 2026: l'Ecopresente è conveniente ift.tt/i2aIOt8 x.com