Durante l’Ecofuturo 2026, sono stati affrontati temi legati alle politiche energetiche e alle soluzioni per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Sono state discusse le potenzialità delle pompe di calore come alternativa al gas, evidenziando le modalità con cui possono contribuire alla transizione energetica. Sono state analizzate anche le strategie messe in atto per tutelare le famiglie dal rischio di povertà energetica, con riferimento a interventi e misure di sostegno.

? Punti chiave Come possono le pompe di calore eliminare la dipendenza dal gas?. Quali strategie proteggono le famiglie dal rischio di povertà energetica?. Come si trasformano i fondi per il riarmo in investimenti ecologici?. Perché la micro mobilità urbana può ridurre l'impatto chimico agricolo?.? In Breve Francesco Girardi e Mario Pascucci discutono investimenti reali per la transizione ecologica.. Emiliano Manfredonia analizza l'impatto sociale della povertà energetica per le ACLI.. Esperti valutano il valore economico della CO2 e le potenzialità del biochar.. Proposta di spostare i fondi europei dal riarmo alla riconversione ecologica.. L’Ecofuturo Festival affronta la fase conclusiva della sua edizione 2026 proponendo un modello di transizione che integra innovazione tecnologica, giustizia sociale e stabilità politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ecofuturo 2026: nuove strategie contro povertà e gas nel clima

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