Agricoltura siciliana | nuove strategie per sfidare il clima

Il settore agricolo in Sicilia si prepara a confrontarsi con le sfide climatiche attraverso un nuovo incontro organizzato da Legambiente Sicilia. Il 29 aprile si terrà a Caltanissetta il Forum Agroecologia Circolare, un evento dedicato alla discussione di strategie innovative per l’agricoltura regionale. La giornata vedrà la partecipazione di esperti e operatori del settore, pronti a condividere pratiche e proposte per affrontare le difficoltà legate ai cambiamenti climatici.

? Cosa sapere Legambiente Sicilia organizza il Forum Agroecologia Circolare il 29 aprile a Caltanissetta.. L'evento riunisce università e ordini professionali per la resilienza climatica delle aziende agricole.. Mercoledì 29 aprile 2026, dalle 15.30 alle 19.00, la sede Sicilbanca di via F. Crispi 25 a Caltanissetta ospiterà la seconda edizione del Forum Agroecologia Circolare organizzata da Legambiente Sicilia. Dopo l’esperienza vissuta lo scorso anno a Ragusa Ibla, il nuovo appuntamento in provincia nissena punta a consolidare un dialogo costante sui temi che condizionano il destino agricolo dell’Isola. L’obiettivo dichiarato è delineare una visione capace di armonizzare la tutela degli ecosistemi, l’innovazione tecnologica e la qualità delle produzioni con una gestione territoriale più moderna.🔗 Leggi su Ameve.eu

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