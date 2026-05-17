Ecco l’Ospedale di comunità | Luogo tra cura e sostegno sociale
È stato aperto il primo Ospedale di comunità nel capoluogo, situato in un padiglione del Sant’Orsola in via Pelagio Palagi. Si tratta di un nuovo servizio che combina elementi di assistenza sanitaria e sostegno sociale, entrando a far parte della rete sanitaria locale. La struttura rappresenta un'iniziativa che prima non era presente nel sistema, offrendo un punto di riferimento per i bisogni di cura e supporto della popolazione. L'apertura si inserisce nel quadro delle recenti novità nel settore sanitario.
Un servizio che fino a oggi non esisteva entra nella rete sanitaria del capoluogo: il primo Ospedale di comunità (OsCo) inaugurato l’altro giorno in via Pelagio Palagi, in un padiglione del Sant’Orsola. Ospiterà pazienti per degenze brevi, con l‘obiettivo di curare bisogni clinici non acuti ma connotati da forti esigenze socio-assistenziali. Una struttura innovativa, prevista dalla nuova normativa nazionale, che offre 18 posti letto: a operarvi saranno medici di ruolo unico di assistenza primaria, 7 infermieri, 9 operatori socio-sanitari e 2 fisioterapisti. La presenza clinica è garantita fra le 4,5 e le 6 ore diurne dal lunedì al sabato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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