Ecco l’Ospedale di comunità | Luogo tra cura e sostegno sociale

È stato aperto il primo Ospedale di comunità nel capoluogo, situato in un padiglione del Sant’Orsola in via Pelagio Palagi. Si tratta di un nuovo servizio che combina elementi di assistenza sanitaria e sostegno sociale, entrando a far parte della rete sanitaria locale. La struttura rappresenta un'iniziativa che prima non era presente nel sistema, offrendo un punto di riferimento per i bisogni di cura e supporto della popolazione. L'apertura si inserisce nel quadro delle recenti novità nel settore sanitario.

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