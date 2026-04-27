Lourdes 2026 | il viaggio di fede tra cura e impegno sociale

Dal 20 al 24 luglio 2026, l'Arcidiocesi di Fermo organizza un pellegrinaggio a Lourdes. L'iniziativa coinvolge i fedeli in un viaggio di fede che include momenti di preghiera e di condivisione. La visita si svolge nella celebre località francese, nota per i suoi luoghi di culto e le guarigioni miracolose. La partecipazione è rivolta ai membri della diocesi e alle comunità ecclesiastiche locali.

? Cosa sapere L'Arcidiocesi di Fermo organizza il pellegrinaggio a Lourdes dal 20 al 24 luglio 2026.. I candidati devono manifestare l'interesse per il progetto entro la scadenza del 3 maggio.. Entro la scadenza di domenica 3 maggio 2026, i candidati dovranno manifestare il proprio interesse per il pellegrinaggio a Lourdes organizzato dall’Arcidiocesi di Fermo, previsto dal 20 al 24 luglio 2026. L’iniziativa, che prende il nome di Tutto chiede Salvezza, nasce dalla sinergia tra il Servizio diocesano di Pastorale giovanile e l’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute, vita e bioetica. Il progetto è stato strutturato seguendo le linee guida degli uffici nazionali della Conferenza Episcopale Italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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