Un’associazione di lunga data a Bergamo, attiva dal 1997, organizza gruppi di sostegno tra pari per affrontare vari aspetti del disagio psicologico. Questi gruppi si rivolgono a persone che devono elaborare il lutto, affrontare la solitudine, l’ansia, la depressione o i problemi dei caregiver. L’obiettivo è offrire uno spazio di confronto e supporto diretto tra individui che condividono esperienze simili.

AUTO MUTUO AIUTO BERGAMO. L’associazione nata nel 1997: le «comunità» affrontano l’elaborazione del lutto, problemi di solitudine, ansia, depressione e per caregiver. In un momento storico in cui il disagio psicologico continua a essere diffuso e ancora troppo spesso è accompagnato da solitudine e stigma, esistono realtà che offrono spazi «alternativi» basati sull’ascolto e sulla condivisione. Tra queste c’è l’associazione Auto Mutuo Aiuto Bergamo (Ama), che dal 1997 promuove gruppi di sostegno tra pari. A raccontarla è Margherita Galliani, membro del Consiglio direttivo. L’associazione nasce a Bergamo prendendo esempio dall’esperienza di Trento: «Si tratta di gruppi che riuniscono persone che hanno vissuto o vivono esperienze simili - spiega Galliani - e che attraverso la condivisione si aiutano reciprocamente».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La cura del disagio psicologico con i gruppi di sostegno tra pari

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