Ecco il primo giorno di Gastronomika Festival
Oggi si è svolto il primo giorno di Gastronomika Festival, un evento dedicato al mondo della cucina e delle tradizioni gastronomiche. La giornata è iniziata con una colazione, seguita da diversi incontri e talk tenuti da vari relatori. Durante l’evento sono state presentate nuove tendenze e ricette, attirando appassionati e professionisti del settore. La manifestazione prosegue nei prossimi giorni con un calendario ricco di appuntamenti e incontri dedicati agli amanti del cibo e della cultura culinaria.
La colazione @Gaia Menchicchi @Gaia Menchicchi @Gaia Menchicchi @Gaia Menchicch i I talk @Gaia Menchicchi @Gaia Menchicchi @Gaia Menchicchi @Gaia Menchicchi Le masterclass @Gaia Menchicchi @Gaia Menchicchi @Gaia Menchicchi @Gaia Menchicchi L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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