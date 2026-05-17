Ecco il primo giorno di Gastronomika Festival

Oggi si è svolto il primo giorno di Gastronomika Festival, un evento dedicato al mondo della cucina e delle tradizioni gastronomiche. La giornata è iniziata con una colazione, seguita da diversi incontri e talk tenuti da vari relatori. Durante l’evento sono state presentate nuove tendenze e ricette, attirando appassionati e professionisti del settore. La manifestazione prosegue nei prossimi giorni con un calendario ricco di appuntamenti e incontri dedicati agli amanti del cibo e della cultura culinaria.

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