La quinta edizione del Festival di Gastronomika si sta preparando a riunire appassionati e professionisti del settore culinario. L’evento si svolgerà prossimamente e coinvolgerà chef, esperti e appassionati provenienti da diverse zone. Durante la manifestazione si terranno showcooking, degustazioni e incontri dedicati alle tendenze gastronomiche del momento. La location sarà aperta al pubblico e offrirà spazi dedicati a workshop e presentazioni di prodotti alimentari.

La quinta edizione del Festival di Gastronomika sta arrivando! L’appuntamento che riunisce le giovani generazioni dei professionisti del mondo del cibo e del vino per un confronto costruttivo sulla nuova enogastronomia italiana, sull’accoglienza, sulla mixology e sull’hôtellerie ritorna a maggio al Teatro Franco Parenti di Milano. “È ora! L’ottimismo e la ragione” è il tema attorno cui quest’anno si svilupperanno talk, dialoghi e masterclass. Nelle quattro precedenti edizioni abbiamo a lungo discusso circa le difficoltà del settore, sviscerandone ogni aspetto. Oggi vogliamo partire da queste considerazioni per coglierne le opportunità, senza implodere nel qui e ora di una situazione complessa, con la volontà di guardare ottimisticamente al futuro e capire insieme quali prospettive esistono, perché siamo certi che ce ne siano molte. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’ottimismo e la ragione al Gastronomika Festival 2026

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Si parla di: È ora! | L’ottimismo e la ragione al Gastronomika Festival 2026; Torna il Gastronomika Festival: appuntamento il 17 e il 18 maggio al Teatro Franco Parenti, Milano.

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