Demi Moore a pois colorati a Cannes 2026 la scelta di stile per il primo giorno di Festival

Durante il primo giorno del Festival di Cannes 2026, l’attrice è stata vista indossare un abito a pois colorati, attirando l’attenzione con la sua scelta di stile. La presenza di Moore nel centro della manifestazione si è fatta notare anche senza partecipare a eventi serali ufficiali o sfoggiare look eleganti con dettagli preziosi. La sua apparizione ha suscitato curiosità tra i presenti e i media presenti alla manifestazione.

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