Demi Moore a pois colorati a Cannes 2026 la scelta di stile per il primo giorno di Festival
Durante il primo giorno del Festival di Cannes 2026, l’attrice è stata vista indossare un abito a pois colorati, attirando l’attenzione con la sua scelta di stile. La presenza di Moore nel centro della manifestazione si è fatta notare anche senza partecipare a eventi serali ufficiali o sfoggiare look eleganti con dettagli preziosi. La sua apparizione ha suscitato curiosità tra i presenti e i media presenti alla manifestazione.
Cannes 2026 è appena iniziato, ma Demi Moore ha già trovato il modo di prendersi la scena senza bisogno di un red carpet notturno o di un abito tempestato di cristalli. Per il primo photocall ufficiale del Festival, l’attrice ha scelto un look che mescola ironia, couture e nostalgia anni Ottanta, portando sulla Croisette uno degli abiti più discussi della nuova collezione Jacquemus. Demi Moore inaugura Cannes 2026 con l’abito più giocoso della Croisette. C’è qualcosa di quasi cinematografico nel modo in cui Demi Moore, membro della giuria di questa edizione del Festival, riesce a stare davanti ai fotografi. Non si limita a posare: costruisce immagini.🔗 Leggi su Dilei.it
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