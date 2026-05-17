Mercoledì a Montespertoli sarà presentata la 14esima edizione dell’“Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo”. Si tratta di una pubblicazione che raccoglie informazioni aggiornate sui conflitti armati e le tensioni globali, offrendo dati e mappe dettagliate. L’evento vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti di associazioni impegnate nel monitoraggio dei conflitti. La presentazione si svolgerà in un luogo pubblico del paese, con ingresso libero e senza la presenza di interventi ufficiali.

MONTESPERTOLI “Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo“: a Montespertoli sarà presentata mercoledì la 14esima edizione. L’appuntamento è alle 21.15 nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale. Il tema scelto per questa iniziativa è “Glocal. Come la guerra ci entra nelle tasche“: un viaggio nelle connessioni — spesso invisibili — tra le crisi internazionali e la vita quotidiana di ciascuno di noi, dai prezzi dell’energia alle filiere produttive, dalle migrazioni alla sicurezza alimentare. All’incontro interverranno Bintou Mia Diop (nella foto), vicepresidente della Regione Toscana, Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli e Raffaele Crocco, giornalista e direttore dell’Atlante delle Guerre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco il nuovo “Atlante delle guerre“

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L'Atlante delle Guerre al TG Rai Toscana

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