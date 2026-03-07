L'Atlante Grosseto affronta oggi il Pordenone Calcio a 5 in una partita valida per la Serie A2 Élite di calcio a 5. La squadra toscana si prepara alla trasferta, che si presenta come una sfida impegnativa contro una delle avversarie più forti del campionato. La partita si giocherà sul campo del Pordenone, in un match che promette spettacolo.

Trasferta impegnativa per l’Atlante Grosseto che oggi sarà di scena sul campo del Pordenone Calcio a 5 per una nuova sfida nel campionato di Serie A2 Élite di calcio a 5. Ventiduesima giornata di campionato con una gara lontano da casa, contro un avversario determinato. Appuntamento oggi al Pala Flora di Pordenone alle 16 per i biancorossi che sono reduci dalla vittoria contro Milano che ha ribadito la volontà del team di D’Urso e Fruzzetti di giocarsi un posto per i playoff. Siamo alla quintultima giornata di stagione. Una sfida importante contro una squadra chiamata a fare punti per affrontare al meglio il rush finale. L’Atlante Grosseto staziona al momento in quinta posizione, l’ultimo posto valido i playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Atlante di nuovo in campo. C’è lo ’scoglio’ Pordenone

Pedopornografia, dal web al campo di calcio: a Pordenone, arrestato in flagranza un allenatoreSotto indagine la produzione di materiale pedopornografico legata all’ambiente sportivo: la società era ignara, l’inchiesta nasce da una rete online...

Muore a 15 anni sul campo da calcio, Natale tragico a PordenonePordenone, 25 dicembre 2025 – Si è accasciato improvvisamente, forse dopo uno scontro di gioco.

Contenuti utili per approfondire Calcio a 5 Atlante di nuovo in campo....

Temi più discussi: Pordenone, al PalaFlora c'è l'Atlante Grosseto. Hrvatin: Ai ragazzi chiederò grande intensità; Serie A2 Élite, il Vinumitaly Petrarca non sbaglia un colpo. Volano Canicattì e Giovinazzo; Calcio a 5 Serie A2 Elite, squadre in campo per il turno numero 21; Calcio a 5 Serie A2, il Maccan piega l'Elledi. Pordenone beffato.

Calcio a 5. Atlante di nuovo in campo. C’è lo ’scoglio’ PordenoneTrasferta impegnativa per l’Atlante Grosseto che oggi sarà di scena sul campo del Pordenone Calcio a 5 per una ... msn.com

Serie a2 elite. Atlante, non è sufficiente un grande cuore: il Real Fabrica riesce a vincere nel finaleParte forte il Real che chiude la prima frazione sul 3-0 con le reti di Martines, Giove e De Oliveira. Ma in avvio di ripresa i biancorossi producono il loro massimo sforzo e a poco più di metà tempo ... lanazione.it

Cosetta Mastragostino – Atlante della Materia Dal 12 marzo al 6 maggio 2026, la Galleria Gino Marotta ARATRO inaugura la mostra personale di Cosetta Mastragostino, a cura di Lorenzo Canova e Piernicola Maria Di Iorio. Un percorso di trent’anni di ric - facebook.com facebook

Atlante della più grave crisi mondiale del secolo (di A. Pagani) x.com