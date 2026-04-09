Non siamo innocenti Ecco perché dovremmo vergognarci per il dilagare delle guerre
In un articolo pubblicato da un giornalista, si affronta il tema della responsabilità collettiva nelle guerre e nei genocidi. L'autore sottolinea che, pur potendo credere di non averne colpa, non si può affermare di essere innocenti di fronte a queste tragedie. La riflessione invita a considerare il ruolo di ciascuno nel contesto di conflitti e violenze che coinvolgono diverse parti.
di Pietro Francesco Maria De Sarlo Possiamo anche credere che non abbiamo alcuna responsabilità sul dilagare di genocidi e guerre, ma non siamo innocenti. Non siamo innocenti poiché abbiamo sostenuto che rispetto al 7 ottobre 2023 c’è solo un dopo e non un prima. Che quella data rappresenti una immotivata soluzione di continuità in un contesto stabilizzato e pacifico e che l’orrore nasca lì, in quel momento. Non siamo innocenti poiché abbiamo sostenuto che a Israele per quell’orrore fosse consentito tutto e di più. Che nessuna rappresaglia fosse sufficiente, che nessuna uccisione fosse illegittima, che fosse giusto e legittimo liberarsi di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Chivu Inter, che risposta al giornalista norvegese! «Dovremmo vergognarci di perdere contro il Bodo?». Ecco cos’ha dettoCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.
“Marsiglia, svegliati. Dovremmo vergognarci”: l’appello degli ultras OM contro l’estrema destra in vista del ballottaggio delle Municipali“Dovremmo vergognarci, ci siamo sempre vantati di non avere fascisti nel nostro stadio”.