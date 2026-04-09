In un articolo pubblicato da un giornalista, si affronta il tema della responsabilità collettiva nelle guerre e nei genocidi. L'autore sottolinea che, pur potendo credere di non averne colpa, non si può affermare di essere innocenti di fronte a queste tragedie. La riflessione invita a considerare il ruolo di ciascuno nel contesto di conflitti e violenze che coinvolgono diverse parti.

di Pietro Francesco Maria De Sarlo Possiamo anche credere che non abbiamo alcuna responsabilità sul dilagare di genocidi e guerre, ma non siamo innocenti. Non siamo innocenti poiché abbiamo sostenuto che rispetto al 7 ottobre 2023 c’è solo un dopo e non un prima. Che quella data rappresenti una immotivata soluzione di continuità in un contesto stabilizzato e pacifico e che l’orrore nasca lì, in quel momento. Non siamo innocenti poiché abbiamo sostenuto che a Israele per quell’orrore fosse consentito tutto e di più. Che nessuna rappresaglia fosse sufficiente, che nessuna uccisione fosse illegittima, che fosse giusto e legittimo liberarsi di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non siamo innocenti. Ecco perché dovremmo vergognarci per il dilagare delle guerre

Chivu Inter, che risposta al giornalista norvegese! «Dovremmo vergognarci di perdere contro il Bodo?». Ecco cos’ha dettoCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

“Marsiglia, svegliati. Dovremmo vergognarci”: l’appello degli ultras OM contro l’estrema destra in vista del ballottaggio delle Municipali“Dovremmo vergognarci, ci siamo sempre vantati di non avere fascisti nel nostro stadio”.