Da ‘Tipicità in blu’, con il mare assoluto protagonista, alla ‘Festa del Torrone’ di Camerino, ‘porta’ dei Sibillini, il 6 gennaio. In mezzo, tante località dell’intera regione, pronte a mostrare il meglio del proprio patrimonio enogastronomico, tra nuovi eventi e manifestazioni ormai storiche. E’ il ‘Grand Tour delle Marche’, presentato ieri al porto turistico di Marina Dorica da, tra gli altri, Angelo Serri, direttore di ‘Tipicità’, e Monica Caradonna, popolare volto televisivo, conduttrice di ‘Lina Verde’ su Rai Uno. Il capoluogo ha già dato inizio al ‘tour’ con ‘Tipicità in blu’, che dopo la visita alla Fincantieri di oggi (ore 9.30), da mercoledì a venerdì entrerà nel vivo con ‘The Blu Way’, ovvero ‘Le giornate della Blu economy’). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il "Grand Tour delle Marche": l’enogastronomia è protagonista

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