Senigallia accende i motori per il 4° tour in Sidecar delle Marche

Senigallia si prepara ad accogliere il quarto Trofeo “Tour in Sidecar – Alla scoperta delle Marche”, in programma il 16 e 17 maggio 2026. La manifestazione, organizzata dall’ASI, si svolgerà con prove cronometrate e si distingue come un evento unico nel panorama motoristico nazionale. La città ospiterà questa gara che vede protagonisti i sidecar, attirando appassionati e partecipanti da diverse regioni.

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SENIGALLIA - Sarà Senigallia ad ospitare, il 16 e 17 maggio 2026, il 4° Trofeo “Tour in Sidecar – Alla scoperta delle Marche”, manifestazione Asi turistico-culturale con prove cronometrate che rappresenta ormai un appuntamento unico nel suo genere nel panorama motoristico nazionale. L’evento.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Marche e Senigallia: il video per rivivere i fatti della settimana? Domande chiave Quali eventi hanno segnato la settimana tra Senigallia e l'entroterra? Come puoi inviare i tuoi video per influenzare la cronaca... Icone pop a Napoli, il Comicon 2026 accende i motori(Adnkronos) – Manca ormai pochissimo al ritorno di Comicon Napoli, che dal 30 aprile al 3 maggio celebrerà la sua XXVI edizione confermandosi snodo... Si parla di: Sal Da Vinci accende il Raduno Harley-Davidson, sabato 2 maggio special guest a Senigallia in Piazza Garibaldi; European Spring Rally 2026 Senigallia: 15.000 Harley-Davidson in parata tra moto e musica.