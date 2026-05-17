Parte il Grand Tour delle Marche | Ecco il viaggio tra le eccellenze

È iniziato il Grand Tour delle Marche, un itinerario che attraversa le diverse eccellenze della regione. L’obiettivo è mettere in luce le specialità gastronomiche locali, ma anche le tradizioni e le storie che si celano dietro ogni prodotto. Il viaggio si propone di offrire un approfondimento sulle realtà che rendono unica questa parte d’Italia, puntando a valorizzare le produzioni e le identità più autentiche di un territorio ricco di sapori e cultura.

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Un lungo viaggio tra le eccellenze di un’intera regione. Quelle del gusto in particolare, capaci di soddisfare il palato, ma anche di raccontare una storia, di esprimere l’identità di un territorio. È il Grand Tour delle Marche, presentato ieri al porto turistico di Marina Dorica di Ancona, che fino a gennaio proporrà oltre venti appuntamenti in altrettante località, e altre sorprese che saranno svelate nel corso del tempo. Ad annunciarlo è il direttore di Tipicità, Angelo Serri, affiancato da Monica Caradonna, popolare volto televisivo, conduttrice di Linea Verde su Rai Uno. Il tour è già iniziato nel capoluogo con ‘Tipicità in blu’, il festival che da tredici anni trasforma Ancona in un laboratorio diffuso dedicato al mare e alla Blue Economy, unendo sostenibilità, nautica, gastronomia e cultura marinara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parte il Grand Tour delle Marche: "Ecco il viaggio tra le eccellenze" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Istanbul Turkey 2026 4K Walking Tour | Sirkeci to Eminönü Market – Street Food & Latest Prices Sullo stesso argomento Tour di gusto fra le eccellenze del gelato a Reggio con FlixBus: ecco la mappa delle gelateriePer la Gelato Week, la società travel tech globale, insieme a ConGelato, offrirà sconti sui viaggi per la città dello Stretto FlixBus, la società... Torna il Grand Tour Musei delle Marche, 110 eventi in 55 Comuni. La 18/a edizione dal 18 al 24 maggio sul tema I musei uniscono un mondo diviso #ANSA x.com 9 ore di volo, grande fan di Top Gear Grand Tour, qual è il migliore del gruppo? reddit La moda italiana parte per un Grand tour di formazione artigiana. E fa tappa anche in GreciaIl Made in Italy parte oggi – Giornata Nazionale del Made in Italy – per un Grand Tour. Parte da Milano per arrivare a Roma e poi volare all’estero fino in Grecia. Camera Nazionale della Moda Italiana ... corriere.it Fondazione Barilla, parte Grand Tour del Libro del Risparmio, recuperabili 500 euro l'annoUn progetto artistico itinerante che porta nelle piazze italiane - a Roma, Parma, Perugia, Napoli, Bologna, Bari, Padova, Palermo, Torino, Genova, Milano - il messaggio della lotta allo spreco ... ansa.it