Eccellenza | parla il tecnico Villagatti Affrico i segreti del super-rilancio

Il tecnico Villagatti ha commentato la recente vittoria dell’Affrico contro l’Antella nell’ultimo turno di campionato di Eccellenza. La squadra aveva già battuto il Certaldo in una partita considerata importante, ma il successo contro l’Antella rappresenta un risultato diverso per la stagione. Villagatti ha parlato dei dettagli e delle strategie che hanno portato a questo risultato.

Battere il Certaldo era un atto dovuto, ma piegare l’Antella nell’ultimo turno del campionato di Eccellenza ha tutto un altro sapore. L’Affrico ha ritrovato forza. Dopo quattro giornate, il ritorno di Marco Villagatti in panchina (coadiuvato da Meacci) ha restituito anima a un gruppo che pareva smarrito: due vittorie e due pareggi confermano una squadra solida e un gioco corale più incisivo. L’ultimo successo ha consolidato alcune certezze: Cardoso è ormai una garanzia sotto porta, mentre il ritorno al gol di Bianchi, dopo un lungo digiuno. Questa boccata d’ossigeno permette a Villagatti di risalire al 13° posto, accorciando le distanze da Signa e Lastrigiana, avanti di soli due punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

