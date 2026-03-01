Il tecnico Palazzi carica la squadra | Dobbiamo solo vincere Sansepolcro ultima spiaggia con il San Donato

Il tecnico Palazzi ha parlato alla squadra, sottolineando che l’unica opzione è vincere la partita contro il San Donato. La sfida si disputa a Sansepolcro, rappresentando l’ultima occasione per mantenere qualche speranza di recupero. La squadra si prepara quindi ad affrontare questa partita con la consapevolezza della sua importanza.

Ora o mai più, se la famosa quanto flebile fiammella della speranza vorrà essere tenuta ancora accesa. Il campionato di Serie D tocca i tre quarti esatti del suo cammino (siamo alla 26esima giornata) e per il Sansepolcro, che oggi riceve al Buitoni il San Donato Tavarnelle, non esistono già da tempo alternative. "Dobbiamo solo vincere – rimarca il tecnico Mario Palazzi, che per la quinta domenica guida in panca i bianconeri – perché non possiamo continuare a sprecare altre opportunità, specie quando le avversarie sono alla nostra portata. Attenzione, comunque: il San Donato Tavarnelle è una formazione tosta e di categoria, che però non sta attraversando un gran momento e quindi ci dobbiamo provare fino in fondo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

