Eccellenza cinofila a Castrocaro | 5 stelle e il titolo di Accademia Nazionale per Compagni di Vita
Un centro cinofilo della zona forlivese ha ricevuto il riconoscimento delle “5 Stelle per la Formazione” da parte di Opes Italia Cinofilia. Situato a Castrocaro Terme, il centro si distingue per il suo lavoro nel settore cinofilo e ha ottenuto anche il titolo di Accademia Nazionale per “Compagni di Vita”. La notizia rappresenta un importante riconoscimento ufficiale per la realtà locale, che si occupa di formazione e addestramento di cani e proprietari.
Il panorama della cinofilia italiana vede brillare una realtà del territorio forlivese. Il centro cinofilo Compagni di Vita, situato in via Vallicelli a Castrocaro Terme, ha recentemente ottenuto il prestigioso riconoscimento delle “5 Stelle per la Formazione” assegnato da Opes Italia Cinofilia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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