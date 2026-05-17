Eccellenza cinofila a Castrocaro | 5 stelle e il titolo di Accademia Nazionale per Compagni di Vita

Un centro cinofilo della zona forlivese ha ricevuto il riconoscimento delle “5 Stelle per la Formazione” da parte di Opes Italia Cinofilia. Situato a Castrocaro Terme, il centro si distingue per il suo lavoro nel settore cinofilo e ha ottenuto anche il titolo di Accademia Nazionale per “Compagni di Vita”. La notizia rappresenta un importante riconoscimento ufficiale per la realtà locale, che si occupa di formazione e addestramento di cani e proprietari.

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