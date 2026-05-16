Ebreo sputa sulla statua della Madonna Il video e la denuncia del Forum dei Cristiani di Terra Santa
Un nuovo video sta suscitando reazioni dopo aver mostrato un individuo che sputa sulla statua della Madonna. La registrazione è stata diffusa dal Forum dei Cristiani di Terra Santa, che ha presentato anche una denuncia formale. Questo episodio si aggiunge a un precedente che mostrava un soldato israeliano che colpiva un crocifisso e un’altra in cui si vedeva un’aggressione a una suora a Gerusalemme. La vicenda si inserisce in una serie di eventi che hanno attirato l’attenzione sull’area.
Roma, 16 maggio 2026 – Dopo quello del soldato israeliano che colpisce un crocefisso, quello della suora aggredita a Gerusalemme un nuovo video è destinato a far discutere. Un filmato di pochi secondi diffuso su X da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa, mostra infatti un “ebreo radicale” che sputa sulla statua della Madonna. https:www.quotidiano.netvideoebreo-sputa-su-statua-della-madonna-durante-una-processione-gfburdhk Un atto che il coordinatore del Forum stigmatizza scrivendo, a corredo del video, sul social: “Un altro episodio offensivo contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale: un partecipante alla ' Processione delle Bandiere’ (pomeriggio del 14 maggio 2026) sputa sulla statua della Vergine Maria presso la Porta Nuova nella Città Vecchia di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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