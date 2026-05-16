Ebreo sputa sulla statua della Madonna Il video e la denuncia del Forum dei Cristiani di Terra Santa

Un nuovo video sta suscitando reazioni dopo aver mostrato un individuo che sputa sulla statua della Madonna. La registrazione è stata diffusa dal Forum dei Cristiani di Terra Santa, che ha presentato anche una denuncia formale. Questo episodio si aggiunge a un precedente che mostrava un soldato israeliano che colpiva un crocifisso e un’altra in cui si vedeva un’aggressione a una suora a Gerusalemme. La vicenda si inserisce in una serie di eventi che hanno attirato l’attenzione sull’area.

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