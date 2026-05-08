Le autorità sanitarie di vari paesi stanno monitorando una recente conferma dell’Organizzazione mondiale della sanità riguardo a un ceppo di hantavirus proveniente dalle Ande. È stato stabilito che questo virus può trasmettersi da una persona all’altra, aumentando così il rischio di diffusione tra le popolazioni. L’attenzione è rivolta alle misure di prevenzione e alle pratiche di isolamento per limitare la diffusione del virus.

R oma, 8 mag. (askanews) – Le autorità sanitarie di diversi paesi sono impegnate in una corsa contro il tempo per rintracciare e contenere un focolaio di hantavirus dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato che sono stati identificati cinque casi confermati di infezione tra persone collegate alla nave da crociera MV Hondius. Leggi anche › Hantavirus: l’infettivologo Bassetti spiega che cos’è il virus sulla nave da crociera Adolescenti in quarantena: 6 tipi. guarda le foto Tre persone, una coppia olandese e un cittadino tedesco, sono morte da quando la nave ha lasciato l’Argentina il mese scorso. Alcuni passeggeri sono stati sbarcati.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'Oms ha confermato che questo ceppo andino di hantavirus può passare da una persona all'altra

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