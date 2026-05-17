Ebola direttore Centro prevenzione malattie Africa | Necessario produrre vaccini

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dirigente di un centro di prevenzione delle malattie in Africa ha affermato che è necessario sviluppare vaccini contro il virus Bundibugyo, una forma poco comune di Ebola. Attualmente non ci sono terapie o vaccini approvati specifici per questa variante, e i casi attivi nel continente hanno generato preoccupazioni tra le autorità sanitarie locali. La mancanza di strumenti efficaci per il trattamento e la prevenzione rende urgente l’attenzione sulla ricerca di soluzioni vaccinali.

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L’assenza di terapie o vaccini approvati per il virus Bundibugyo, una variante rara della malattia Ebola, ha causato preoccupazione tra le autorità sanitarie africane tra i casi attivi. Sebbene si siano verificati più di 20 focolai di Ebola in Congo e Uganda, l’attuale epidemia, confermata per la prima volta venerdì, è solo la terza volta che il virus Bundibugyo viene rilevato. Tuttavia, il problema più grande è che anche i vaccini e le terapie esistenti per gli altri virus Ebola non vengono prodotti in Africa. La lotta dell’Africa per ottenere vaccini dai paesi più ricchi durante la pandemia di COVID-19 ha stimolato diversi sforzi per accelerare la sua capacità di produrre vaccini, ma le risorse rimangono scarse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ebola, direttore Centro prevenzione malattie Africa: "Necessario produrre vaccini"
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