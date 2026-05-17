Un dirigente di un centro di prevenzione delle malattie in Africa ha affermato che è necessario sviluppare vaccini contro il virus Bundibugyo, una forma poco comune di Ebola. Attualmente non ci sono terapie o vaccini approvati specifici per questa variante, e i casi attivi nel continente hanno generato preoccupazioni tra le autorità sanitarie locali. La mancanza di strumenti efficaci per il trattamento e la prevenzione rende urgente l’attenzione sulla ricerca di soluzioni vaccinali.

L’assenza di terapie o vaccini approvati per il virus Bundibugyo, una variante rara della malattia Ebola, ha causato preoccupazione tra le autorità sanitarie africane tra i casi attivi. Sebbene si siano verificati più di 20 focolai di Ebola in Congo e Uganda, l’attuale epidemia, confermata per la prima volta venerdì, è solo la terza volta che il virus Bundibugyo viene rilevato. Tuttavia, il problema più grande è che anche i vaccini e le terapie esistenti per gli altri virus Ebola non vengono prodotti in Africa. La lotta dell’Africa per ottenere vaccini dai paesi più ricchi durante la pandemia di COVID-19 ha stimolato diversi sforzi per accelerare la sua capacità di produrre vaccini, ma le risorse rimangono scarse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola, direttore Centro prevenzione malattie Africa: "Necessario produrre vaccini"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Unfiltered Truth: Everything Youre Afraid to Ask About Vaccines

Sullo stesso argomento

Emergenza Ebola: l’OMS allerta per la variante Bundibugyo in Africa? Punti chiave Perché la variante Bundibugyo è più letale dei ceppi precedenti? Come si evolvono i sintomi clinici dopo la fase iniziale? Perché...

Il piano per produrre in Europa antibiotici e vaccini, riducendo la dipendenza dalla CinaParlamento e Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo sul Critical Medicines Act (Cma), il regolamento sui medicinali critici, che ridisegna le regole...

Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie dell’Africa ha confermato che nella zona orientale della Repubblica Democratica del Congo si è sviluppato un focolaio di ebola. I casi sospetti sono 246, le morti 65, di cui 4 causate certamente da ebola. I x.com

Ebola, direttore Centro prevenzione malattie Africa: Necessario produrre vaccini(LaPresse) L’assenza di terapie o vaccini approvati per il virus Bundibugyo, una variante rara della malattia Ebola, ha causato preoccupazione tra ... stream24.ilsole24ore.com

Torna allarme Ebola ma preoccupa il virus ‘fratello’ Bundibugyo, Nicastri (Spallanzani): Temo grande epidemia in Africa(Adnkronos) – Il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC) sta monitorando attentamente l'epidemia di malattia da virus Ebola, oltre 260 casi sospetti, confermata ... tuobenessere.it