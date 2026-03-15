Funzionario pestato a Termini c'è uno scambio di persona dietro l'aggressione che lo ha ucciso

Un funzionario è stato aggredito e ucciso a Termini da sette ragazzi. L’uomo, di 56 anni, è stato picchiato dopo uno scambio di persona con qualcuno che avevano scambiato per un uomo con cui aveva avuto una discussione con la fidanzata di uno dei giovani. L’aggressione è avvenuta in strada e ha portato alla morte del funzionario.

Il 56enne picchiato da sette ragazzi dopo uno scambio di persona: lo avevano confuso con un uomo che aveva discusso con la fidanzata di uno di loro. Un aggressore è latitante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Funzionario pestato a Termini, 4 i fermati: incastrati dagli abiti, erano gli stessi dell’aggressioneUn 20enne e un 21enne tunisino sono i nuovi fermati per l'aggressione al funzionario alla stazione termini.

Termini, per il funzionario del Mimit pestato dal branco i fermi salgono a sei. L’aggressione senza un movente: «Stava andando in farmacia»Salgono a sei i fermati dalla Polizia di stato dopo le aggressioni e la rapina, avvenute due sere fa, alla stazione Termini di Roma.

Doppia aggressione a Termini, intensificati i controlli. Un testimone: «Avevano un coltello»

Contenuti utili per approfondire Funzionario pestato

Funzionario del ministero pestato a Termini, sei persone arrestate: si indaga per tentato omicidioDue diciannovenni sono finiti in manette per l’aggressione di un funzionario ministeriale a Termini. Sono sei in totale le persone accusate di tentato omicidio. Breaking news e storie del giorno nel ... fanpage.it

Il funzionario del ministero pestato a Termini: fermati altri due componenti del branco. Ora sono sei le persone arrestateAltri due arresti per il pestaggio del funzionario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggredito lo scorso nove gennaio nei pressi della Stazione Termini, a Roma. La polizia ha eseguito ... leggo.it