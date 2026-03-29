Con l’arrivo della primavera, molte persone si dedicano alle pulizie di casa, cercando metodi efficaci per riorganizzare gli spazi. Tra le tecniche che stanno attirando l’attenzione c’è il metodo giapponese, noto per alcune pratiche specifiche. Questo approccio si distingue per alcune abitudini e tecniche di pulizia adottate, che stanno diventando oggetto di discussione tra coloro che vogliono migliorare l’ordine domestico.

La primavera è arrivata e con essa la voglia di aprire le finestre, liberarsi del disordine e riorganizzare finalmente la casa. Ma mentre molti affrontano le pulizie stagionali senza un piano preciso, affidandosi solo alla buona volontà del momento, un metodo tradizionale giapponese sta conquistando sempre più persone grazie al suo approccio strutturato e incredibilmente efficace. Si chiama?s?ji, che significa letteralmente “grande pulizia”. Radicato nella cultura giapponese da secoli, questo rituale non si limita a eliminare la polvere: mira a resettare completamente lo spazio e la mente attraverso una pulizia profonda e intenzionale, piuttosto che attraverso sessioni frenetiche e sporadiche quando si trova l’energia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il metodo giapponese per le pulizie che sta facendo parlare: come funziona

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