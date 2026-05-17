Negli ultimi tempi, si sono moltiplicate le discussioni e le proposte riguardanti l’istituzione di un ministero dedicato al welfare nel nostro Paese. Diverse personalità di rilievo nel panorama politico e accademico hanno espresso opinioni in merito, sottolineando come questa ipotesi potrebbe influenzare la gestione delle politiche sociali. Le iniziative in materia si sono fatte più frequenti e si sono avvicinate a un livello di attenzione crescente, coinvolgendo anche aspetti pratici e organizzativi del sistema di assistenza e protezione sociale.

Sono sempre più numerose e autorevoli le iniziative dedicate al welfare, parola soltanto parzialmente traducibile in italiano con il termine benessere e che ha assunto una rilevanza crescente negli ultimi anni, estendendo le riflessioni sul welfare non più all’ambito di intervento del settore pubblico, ma coinvolgendo anche in modo sempre più sensibile tutti gli attori sociali. Passando in rassegna le evoluzioni degli ultimi 20-25 anni, infatti, quello che si sta progressivamente affermando è un nuovo modello di “welfare”, che innova considerevolmente i primi paradigmi novecenteschi. Se la visione tradizionale del welfare state prevedeva una... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - E se l’Italia si dotasse di un ministero del welfare? L’opinione di Monti

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