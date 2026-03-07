La Nato può realmente fidarsi degli iPhone? L’opinione di Monti

Il governo tedesco ha approvato l’uso di iPhone e iPad con iOS 26 per la gestione di informazioni classificata come “Nato Restricted”. L’annuncio è stato pubblicato sul sito di Apple, confermando che dispositivi con questa versione del sistema operativo sono autorizzati a operare in ambiti sensibili legati alla Nato. La questione della sicurezza degli smartphone Apple in ambito militare resta al centro dell’attenzione.

In primo luogo, è necessario chiarire che l'uso di questi strumenti è stato autorizzato non dalla Nato in quanto tale ma da un singolo membro – la Germania, appunto. In terzo luogo, si deve considerare che la presa di conoscenza di queste informazioni non richiede necessariamente il possesso di nulla osta di sicurezza da parte del personale coinvolto. In altri termini, le informazioni Nato Restricted sono disponibili anche a personale che non è stato sottoposto a ulteriori controlli oltre quelli previsti per il ruolo o l'incarico che svolgono. Infine, la certificazione di iPhone e iPad non esclude la possibilità di usare delle app Android per gestire informazioni Nato Restricted.