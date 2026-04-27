In Italia, in momenti di crisi, si chiede maggiore flessibilità all’Europa. Recentemente, la Commissione europea ha evitato di accelerare la diffusione delle raccomandazioni previste nel pacchetto per affrontare la crisi energetica. Le misure sono state presentate a Bruxelles, ma non sono state accompagnate da un rapido impulso, lasciando spazio alle interpretazioni e alle scelte dei singoli paesi.

La Commissione europea si è guardata bene di non accelerare troppo nel mettere in giro le raccomandazioni, arrangiatevi se volete se potete, del pacchetto per fronteggiare la crisi energetica, presentate a Bruxelles. Come avevamo previsto provvedimenti che già conoscevamo ma niente smart working. Per gli sconti fiscali in bolletta, quello se ne riparla a maggio. Molto è lasciato ai 27 stati, di cui ognuno ha una politica energetica diversa, una somma d’interessi nazionali in competizione tra loro. Il resto è affidato ai cittadini che potranno decidere come ridurre i consumi, spegnere il condizionatore o andare a piedi. Non c’è un mercato europeo dell’Energia e non c’è un sistema fiscale comune quindi è impossibile pretendere altro dall’Europa.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quando la crisi si accende l’Italia chiede flessibilità all’Europa. L’opinione di Guandalini

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