Durante l'E-Prix di Madrid del 2026, Jaguar ha ottenuto la vittoria con il pilota portoghese che ha concluso primo, seguito dal compagno di squadra e da un pilota della Porsche. Wehrlein, invece, mantiene la prima posizione in classifica generale. La gara si è svolta nel circuito cittadino di Madrid, con le auto che hanno percorso numerosi giri prima di arrivare al traguardo.

Antonio Felix da Costa ha vinto la prima edizione dell'E-prix di Madrid, sesto appuntamento della stagione 12 del mondiale Abb Fia Formula E, firmando così la sua seconda vittoria consecutiva dopo il precedente trionfo di Jeddah. Il portoghese del team Jaguar Tcs ha preceduto sul traguardo il compagno di box Mitch Evans, autore di una clamorosa rimonta dalla sedicesima posizione in griglia, e la Porsche del tedesco Pascal Wehrlein, che conserva la leadership della classifica piloti con 15 punti di vantaggio sullo svizzero Edoardo Mortara, oggi quinto. Evans e Da Costa si ritrovano invece ora in terza e quarta posizione, distanziati tra loro di una sola lunghezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-Prix Madrid 2026: trionfa Jaguar con Da Costa davanti a Evans

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