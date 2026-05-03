E-prix Berlino | Evans vince la seconda gara Wehrlein torna leader della generale

Durante il secondo e-prix di Berlino, il pilota del team Jaguar ha conquistato la vittoria dopo aver superato diversi avversari, partendo dall’ottava fila. Nel frattempo, il pilota di una scuderia tedesca ha ripreso la testa della classifica generale, dopo aver concluso la gara in seconda posizione. La corsa si è svolta su un circuito cittadino e ha visto diversi sorpassi e scambi di posizione tra i protagonisti.

C'è la firma di Mitch Evans nella seconda gara dell'E-prix di Berlino del campionato del mondo di Formula E. Dopo aver conquistato il successo sul circuito di Miami, il neozelandese del team Jaguar Tcs (un sodalizio che, come annunciato dal pilota alla vigilia di questo evento, terminerà a fine stagione, dopo dieci anni trascorsi insieme) si è ripetuto anche in Germania, con la strepitosa rimonta dalla 17esima casella in griglia grazie a una strategia ineccepibile e a un pizzico di fortuna nella parte finale, quando la breve entrata in vigore del regime di Full Course Yellow ha neutralizzato la rincorsa dei suoi avversari che ancora disponevano dell'Attack Mode.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-prix Berlino: Evans vince la seconda gara, Wehrlein torna leader della generale Notizie correlate E-prix Berlino: prima vittoria per Müller, Mortara nuovo leaderIl lungo fine settimana della Formula E a Berlino si apre con la prima vittoria in carriera dello svizzero Nico Müller, trionfatore nel primo... E-Prix Jeddah 2026: vittorie per Wehrlein e Da Costa, male CassidyIl circus della Formula E ha fatto tappa sul lungomare di Jeddah, in Arabia Saudita, per il primo doppio appuntamento della stagione 12. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mitch Evans vince il GP di Berlino davanti a Rowland e Wehrlein; rivivi il finale; E-prix Berlino: prima vittoria per Müller, Mortara nuovo leader; Formula E | Gara E-Prix Berlino 2026: Evans vince con una clamorosa rimonta; Mitch Evans lascia Jaguar a fine stagione. E-Prix di Berlino 2026, Gara 2: Evans conclude una rimonta da applausiScattato dal 17° posto in griglia, il pilota della Jaguar ha completato un'ottima rimonta davanti a Rowland (18° al via) e Wehrlein ... formulapassion.it FE, Evans (Jaguar) trionfa nell'E-Prix di Berlino davanti a Rowland (Nissan) e Wehrlein (Porsche), che torna in testa al mondialeBERLINO – Micth Evans si conferma il pilota più vittorioso della Formula E: per la terza volta vince l'E-Prix di Berlino e per la 16/a ... msn.com Berlino, 2 maggio 1945. Sulla scalinata del Reichstag, appena conquistato, sono schierati i soldati del 756° Reggimento della 150ª Divisione Fucilieri "Idritsa". All'estremità destra della fila in basso si trova l'esploratore Meliton Kantaria, mentre il suo compagn facebook L'annuncio del ritiro delle truppe Usa dalla Germania agita il dibattito politico a Berlino. I termini possibili, le conseguenze sulle basi in Germania, le ricadute economiche e i commenti della stampa tedesca. x.com