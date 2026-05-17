A un passo dal termine della stagione, si delineano le squadre in corsa per la qualificazione alla Champions League. Il Milan, la Roma, il Como e la Juventus sono le candidate principali, con la classifica che si ridefinisce dopo le ultime partite. La sconfitta della Juventus contro la Fiorentina ha fatto scendere i bianconeri al sesto posto, anche se mantengono ancora possibilità di raggiungere il quarto posto. La lotta si intensifica nei prossimi incontri, mentre le squadre si preparano alle ultime sfide stagionali.

Grazie alla vittoria sul campo del Pisa già retrocesso, il Napoli conquista l'aritmetica certezza di partecipare alla prossima Champions League. La squadra di Antonio Conte conta cinque punti di vantaggio sul Como al quinto posto, a una giornata dalla fine del campionato. Un margine più che sufficiente, dunque, per la sicurezza della qualificazione. Alle spalle degli azzurri, tuttavia, gli ultimi due posti sono ancora da definire. Il successo sul Genoa risolleva le sorti del Milan, che interrompe la crisi (un punto nelle precedenti tre partite) e si porta al terzo posto. Allegri ora è padrone del suo destino: nell'ultima giornata i rossoneri riceveranno il Cagliari, se vince è in Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E ora chi va in Champions? Milan, Roma, Como e Juve, il grande confronto a 90' dalla fine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chi va in CHAMPIONS Napoli, Milan, Roma, Juve, Como

Sullo stesso argomento

Corsa Champions, chi ci va? Il calendario a confronto per Milan, Juve, Roma e ComoDalla conta delle squadre in lotta per un posto in Champions, ormai, si possono tagliare un paio di protagoniste.

Juve, Milan, Como e Roma a pari punti a fine Serie A, chi va in Champions: il possibile scenarioLa corsa alla Champions League può finire con uno scenario clamoroso: Juventus, Milan, Como e Roma tutte a pari punti a quota 71.

Il #Milan ha provato la rimonta disperata nel finale ma non è bastato. Ora Champions è appesa ad un filo. Notte surreale con la protesta a Furlani, i fischi dopo un primo tempo disastroso e i tifosi che svuotano lo stadio x.com

[Romano] È tempo di riflessione sui cambiamenti che verranno all'AC Milan. Il club sta valutando vari candidati in vista della finestra di trasferimenti e della prossima stagione, mentre attende l'esito della Champions League. Un nome su cui tenere d'occhio è q reddit

Dal derby a Genoa-Milan e Juve-Fiorentina: si decide chi va in Champions, le formazioni UFFICIALIPenultima giornata di Serie A. Alle ore 12 cinque partite in cui si decide, anche se poi alla fine del campionato mancheranno ulteriori novanta minuti, chi andrà in Champions League. Dal derby a Genoa ... calciomercato.it

Serie A LIVE, i risultati di Napoli, Juve, Milan, Roma e Como in diretta: Milan a raddoppio, Juve sotto di due gol!La Serie A in diretta: chi va in Champions League tra Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como? I risultati, i gol e gli highlights della 37ª giornata di ... fanpage.it