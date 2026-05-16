Un incidente si è verificato questa mattina lungo la via Appia, al chilometro 108, nel territorio di Monte San Biagio. La vittima è un uomo di 26 anni, identificato come Lorenzo Tuccinardi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo le ferite riportate sono risultate fatali. Le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS È Lorenzo Tuccinardi, 26 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina, 16 maggio, lungo la via Appia, al chilometro 108, nel territorio di Monte San Biagio. Il giovane è rimasto incastrato all’interno di una delle due auto coinvolte nello scontro. L’incidente si è verificato intorno alle 7. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Terracina, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Un ferito trasportato in ospedale. Nello schianto è rimasta ferita anche un’altra persona, estratta dai Vigili del Fuoco e affidata al personale del 118, che ha provveduto al trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incidente sull’Appia: la vittima è Lorenzo. Aveva 26 anni

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