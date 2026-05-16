Lorenzo Tuccinardi è la vittima dell' incidente avvenuto sull' Appia

Da latinatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale in provincia di Latina, con una vittima accertata. La persona deceduta è un uomo di nome Lorenzo Tuccinardi. L’incidente ha coinvolto almeno un veicolo e si sono registrate lunghe code nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la scena e ricostruire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di rimozione e rilievi.

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Si chiamava Lorenzo Tuccinardi la vittima del secondo tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sulle strade della provincia di Latina.La vittima aveva 27 anni e viveva a Monte San Biagio. Questa mattina, sabato 16 maggio, intorno alle 7, era alla guida di una delle due auto che si sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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