Lorenzo Tuccinardi è la vittima dell' incidente avvenuto sull' Appia

Stamattina si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale in provincia di Latina, con una vittima accertata. La persona deceduta è un uomo di nome Lorenzo Tuccinardi. L’incidente ha coinvolto almeno un veicolo e si sono registrate lunghe code nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la scena e ricostruire l’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di rimozione e rilievi.

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