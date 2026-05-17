L'ultima operazione iraniana? Reclutare potenziali martiri in Italia. È quanto compare sul sito dell'ambasciata del Regime con sede a Roma, che pubblica una sorta di bando intitolato "Campagna per la vita sacrificata" o "Campagna del Sacrificio della Vita", a seconda del modo in cui viene tradotto. E, sotto l'annuncio, si legge che ciò serve a mostrare "la disponibilità del nobile popolo, legato a un Iran forte, a difendere le amate pianure della patria e a sostenere la madrepatria" e per questo "desideriamo informarvi che è stata predisposta la piattaforma di registrazione per i nostri cari compatrioti". Ma, da un punto di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - E l'ambasciata d'Iran recluta jihadisti anche in Italia: "Sacrificate la vita"

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Imbecille! Premesso che mi trovo a poche centinaia di km dal confine con l'Iran. Dell'impiccagione ne parlano gli stessi media della repubblica islamica tuoi amici assieme a quella cloaca dell'ambasciata di Roma. Pagano bene? x.com

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