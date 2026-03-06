Iran l' Italia invia la fregata Martinengo a Cipro e chiude l' ambasciata a Teheran

L’Italia ha deciso di inviare la fregata Martinengo a Cipro e di chiudere temporaneamente l’ambasciata a Teheran. La misura fa parte di un intervento coordinato per affrontare la crisi in Medio Oriente e segue le telefonate della premier con il premier britannico, il presidente francese e il cancelliere tedesco. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal governo italiano senza ulteriori dettagli.

Per gestire in maniera coordinata la crisi in Medio Oriente Giorgia Meloni ha sentito il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Nelle prossime ore e nei prossimi giorni saranno fondamentali un'intensa attività diplomatica e uno stretto coordinamento militare", fa sapere in una nota il numero 10 di Downing Street. I leader condannano gli attacchi dell'Iran, accolgono con favore la "competenza di primo piano nel campo dell'intercettazione dei droni che il presidente Volodymyr Zelensky ha offerto ai partner nella regione" e sottolineano "l'importanza di garantire che il sostegno all'Ucraina continui su larga scala".